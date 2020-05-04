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04 травня 2020, понеділок, 15:04 70
Силові структури 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр"

Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр"

Ярина Вацяк
Ресторан, Карантин, Арсен Аваков, Ресторан Велюр, ресторан Тищенка, Велюр
Поліція в ресторані
Поліція в ресторані "Велюр". Фото: прес-служба поліції Києва

В той час, як сьогодні в Україні 54-й день карантину, поліція закрила ресторан "Велюр" в Києві.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"Ресторани в Києві. "Виноградний хутір", "Моншер", "Велюр", "Фабіус". Вони порушили вимоги карантину. Є адмінпротоколи. Зараз вони закриті", - сказав Аваков.

За його словами, з початку карантину Нацполіція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм.

Як повідомляли Українські Новини, після перевірки ресторану "Велюр" на наявність відвідувачів, київські поліцейські перевірили ще один столичний ресторан, який працював, всупереч карантину.

Прихильники голови Радикальної партії Олега Ляшка замурували вхід в ресторан "Велюр" в Києві.

Сам Тищенко заявив, що проконтролює, щоб директор ресторану "Велюр" заплатив штраф, але при одній умові.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Миколі Тищенку ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.

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