подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 08:15 52
Общество 2020-05-04T08:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней

Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. фото: freepik
Коронавирус. фото: freepik

Сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 апреля было принято решение о продлении карантина до 11 мая.

До этой даты осталось 7 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Согласно плану первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.


Как сообщали Українські Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. 

Кроме того, количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось. 




Больше новостей о: Карантин Коронавирус карантин в Украине

На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ
Новости
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ 08:29
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней 08:15
Пандемия коронавируса снизит эффективность системы образования во всем мире, – ООН 07:30
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
Доллар после карантина может взлететь: эксперты дали прогноз курса валют на май 06:30 Инфографика
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
В Украине пройдут мощные ливни с градом: синоптики советуют закрыть окна и оставаться дома 17:18 Карта
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти 10:34
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok