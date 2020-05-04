Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней

Сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 22 апреля было принято решение о продлении карантина до 11 мая. До этой даты осталось 7 дней. В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам. Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты. Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Согласно плану первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.Как сообщали Українські Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. Кроме того, количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось.