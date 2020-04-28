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28 апреля 2020, вторник, 20:03 902
Силовые структуры 2020-04-28T20:04:57+03:00
Українські Новини
В ресторан Тищенко вызвали полицейских, но те не обнаружили там посетителей

В ресторан Тищенко вызвали полицейских, но те не обнаружили там посетителей

Кира Молчанова
Киев, Полиция Киева, Николай Тищенко, карантин в Киеве, Нарушение карантина, ресторан Тищенко, ресторан

После того, как полицейские проверили возможное нарушение карантина в киевском ресторане "Велюр", в полиции заявили, что не нашли там посетителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Киева, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, по прибытии полиции администратор открыл вход и пустил полицейских в ресторан.

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательство по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", — сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, обвинил журналистов в продажности после того, как в программе "Бигус.инфо" его ресторан "Велюр" обвинили в продолжении работы вопреки карантину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады.

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