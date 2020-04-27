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27 апреля 2020, понедельник, 23:53 42
Верховная Рада и партии 2020-04-27T23:54:26+03:00
Українські Новини
Ресторан "слуги народа" Тищенко подпольно работает в карантин для VIP-гостей, - СМИ

Ресторан "слуги народа" Тищенко подпольно работает в карантин для VIP-гостей, - СМИ

Надежда Комендантова
Карантин, Депутат, Партия

Во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко, который оконузился, назвав Чернобыльскую катастрофу "праздником", посещают известные в политических кругах люди.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bihus info.

"Карантин - не для всех! Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского", - сказано в сюжете издания.

Сообщается, что в столичный ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в "Метинвест" олигарха Рината Ахметова) и другие.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко - ред.).

Журналисты пытались забронировать столик, однако им в ресторане ответили, что заведение закрыто на карантин.

Ранее нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко.

Также Тищенко попросил защиты у полиции после прикосновения двух женщин-предпринимательниц на митинге. Также "Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера".

Тем временем, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина. С начала апреля в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.

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