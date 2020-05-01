Вслед за "Велюром". В Киеве полиция проверила еще один ресторан, который работал в карантин

После проверки ресторана "Велюр" на наличие посетителей, киевские полицейские проверили еще один столичный ресторан, который работал, вопреки карантину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Сообщается, что ресторан в Голосеевском районе столицы обслуживал клиентов, несмотря на запрет. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол. Заведение могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен. В Киеве работал ресторан. Фото: пресс-служба Полиции Киева. В Киеве работал ресторан. Полиция составляет протокол. Фото: пресс-служба Полиции Киева. Как сообщали Українськi Новини, сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады. В полиции пообещали проверить возможное нарушение карантина и отправили туда наряд. Однако полицейские не обнаружили посетителей в ресторане "Велюр" в Киеве. Позднее сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве.