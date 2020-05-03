Тищенко заявил о готовности ресторана "Велюр" заплатить штраф, но при одном условии

В то время, как в след за "Велюром" в Киеве полиция проверила еще один ресторан, который работал в карантин, депутат Верховной Рады Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") заявляет, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф в случае действительного нарушения закона.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Друзья! Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон", - написал он.

По его словам, если нарушения были зафиксированы, директор ресторана уплатит штраф в ту же секунду и Тищенко лично это проконтролирует.

Как сообщали Українськi Новини, народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, обвинил журналистов в продажности после того, как в программе "Бигус.инфо" его ресторан "Велюр" обвинили в продолжении работы вопреки карантину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады.

Полиция не обнаружила посетителей в ресторане "Велюр" в Киеве.