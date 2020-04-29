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Происшествия 2020-04-29T13:30:10+03:00
Українські Новини
Вход в ресторан "Велюр" замуровали пеноблоками. Олег Ляшко вел трансляцию онлайн

Вход в ресторан "Велюр" замуровали пеноблоками. Олег Ляшко вел трансляцию онлайн

Кира Молчанова
замурованный, Олег Ляшко, Николай Тищенко, ресторан

Сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве, который, по утверждению журналистов, работает, несмотря на карантин.

Прямую трансляцию Ляшко вел у себя на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Карантин, так карантин", - написал под трансляцией Ляшко.

Сторонники Ляшко принесли под центральный вход ресторана несколько пеноблоков и при помощи монтажной пены замуровали вход.

Также они написали на окне ресторана "Закон один для всех".

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады.

Так, в ресторане были замечены депутаты от "Слуги народа", а также бизнесмены.

В полиции пообещали проверить возможное нарушение карантина и отправили туда наряд. Однако полицейские не обнаружили посетителей в ресторане "Велюр" в Киеве.

По словам самого Николая Тищенко, он устроил в "Велюре" свой штаб, а журналистов обвинил во лжи.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За життя", 24 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос". Олег Ляшко в их число не попал.

За минувший год рейтинг Олега Ляшко упал. В этом феврале только 4% опрошенных респондентов проголосовали бы за него на президентских выборах.

До этого Олег Ляшко попал в рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты.

Ранее Ляшко отстаивал интересы олигарха Ахметова.

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