Вход в ресторан "Велюр" замуровали пеноблоками. Олег Ляшко вел трансляцию онлайн

Сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве, который, по утверждению журналистов, работает, несмотря на карантин. Прямую трансляцию Ляшко вел у себя на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Карантин, так карантин", - написал под трансляцией Ляшко. Сторонники Ляшко принесли под центральный вход ресторана несколько пеноблоков и при помощи монтажной пены замуровали вход. Также они написали на окне ресторана "Закон один для всех". Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады. Так, в ресторане были замечены депутаты от "Слуги народа", а также бизнесмены. В полиции пообещали проверить возможное нарушение карантина и отправили туда наряд. Однако полицейские не обнаружили посетителей в ресторане "Велюр" в Киеве. По словам самого Николая Тищенко, он устроил в "Велюре" свой штаб, а журналистов обвинил во лжи. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За життя", 24 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос". Олег Ляшко в их число не попал. За минувший год рейтинг Олега Ляшко упал. В этом феврале только 4% опрошенных респондентов проголосовали бы за него на президентских выборах. До этого Олег Ляшко попал в рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты. Ранее Ляшко отстаивал интересы олигарха Ахметова.