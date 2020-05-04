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04 травня 2020, понеділок, 14:23 29
Кабмін 2020-05-04T14:35:33+03:00
Українські Новини
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня

Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня

Ярина Вацяк
Карантин, Кабмін, Продовження карантину, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням обмежувальних заходів з 11 травня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Сигнал для бізнесу - з 11 числа (травня) готуйте свої закладу до відкриття. Це стосується малого, мікробізнесу, середнього бізнесу. Ослаблення відбудеться, але дуже важливо дотримуватися всіх процедур в частині... соціального дистанціювання, всіх норм і правил поведінки в умовах епідемії", - сказав він.

За пропозицією Міністерства охорони здоров'я Кабмін продовжив карантин до 22 травня і зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня.

Тим часом, Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину.

Станом на 4 травня кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

 

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