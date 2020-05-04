Карантин будет продлен до 22 мая, – Кабмин

Кабинет Министров намерен продлить карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер с 11 мая.

Об это премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе внеочередного заседания правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас видим, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому для нас также ослабление карантина не означает его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая", - сказал он.

По словам премьера, правительство в понедельник рассмотрит ослабление карантинных мер с 11 мая, однако намерено следить за тем, как будет обстоять ситуация с пандемией в мире и как будут происходить колебания кривой заболеваемости в Украине.

При этом Шмыгаль отметил, что в случае вспышки заболеваемости в одном из регионов после 11 мая, местные власти будут вводить локальные ограничения.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин в понедельник намерен принять решение о смягчении ограничений с 11 мая.

Кабмин планирует открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях (кроме ТРЦ).