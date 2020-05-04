Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону

У Франції, де раніше влада переконливо просила мешканців на час карантину пересуватися на велосипедах для дотримання дистанції, заявили, що не будуть відправляти на двотижневу самоізоляцію всіх прибулих із зони Шенгену. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Посольства Франції в Великобританії. Зокрема, зазначається, що на людей, які в'їжджають до Франції з європейського простору (ЄС, Шенген і Великобританія), не буде поширюватися обов'язкова самоізоляція. ⚠️ #Quarantine #COVID__19: People entering France from the European area (EU, Schengen and the UK) will NOT be affected by the 🇫🇷 quarantine measure, whose practical details will soon be specified. — French Embassy UK (@FranceintheUK) May 3, 2020 При цьому раніше МОЗ Франції ініціював обов'язковий карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону. Як повідомляли Українські Новини, Франція планує послаблювати карантин з 11 травня. Тим часом, у Німеччині продовжують фіксувати спалахи коронавірусу. Кількість хворих досягла 165 тисяч чоловік. Також з сьогоднішнього дня Італія починає послаблювати карантин. Свою роботу відновлюють бари і ресторани. В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих а до закінчення карантину в Україні залишився тиждень.