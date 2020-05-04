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04 травня 2020, понеділок, 12:50 8
Європа 2020-05-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону

Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону

Елизавета Кесельман
Европа, Шенген, Карантин, Франція, самоізоляція, Коронавірус у Франції
Франція. Фото: pixabay
Франція. Фото: pixabay

У Франції, де раніше влада переконливо просила мешканців на час карантину пересуватися на велосипедах для дотримання дистанції, заявили, що не будуть відправляти на двотижневу самоізоляцію всіх прибулих із зони Шенгену. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Посольства Франції в Великобританії.

Зокрема, зазначається, що на людей, які в'їжджають до Франції з європейського простору (ЄС, Шенген і Великобританія), не буде поширюватися обов'язкова самоізоляція.

 

⚠️ #Quarantine #COVID__19: People entering France from the European area (EU, Schengen and the UK) will NOT be affected by the 🇫🇷 quarantine measure, whose practical details will soon be specified.

— French Embassy UK (@FranceintheUK) May 3, 2020

При цьому раніше МОЗ Франції ініціював обов'язковий карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, Франція планує послаблювати карантин з 11 травня.

Тим часом, у Німеччині продовжують фіксувати спалахи коронавірусу. Кількість хворих досягла 165 тисяч чоловік.

Також з сьогоднішнього дня Італія починає послаблювати карантин. Свою роботу відновлюють бари і ресторани.

В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих а до закінчення карантину в Україні залишився тиждень.

 
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