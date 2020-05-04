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  • В Германии новая волна эпидемии коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек
04 мая 2020, понедельник, 11:15 2316
Европа 2020-05-04T12:00:41+03:00
Українські Новини
В Германии новая волна эпидемии коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек

В Германии новая волна эпидемии коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек

Елизавета Кесельман
Германия, Корнавирус в Германии, новая волна коронавируса
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Несмотря на ослабление карантина в Германии и открытия детских площадок и церквей, в середине апреля в стране начали фиксировать новые вспышки заболевания коронавирусом. Об этом передают данные Worldometers.

В Германии количество инфицированных коронавирусом составляет 165 664 человек.

Как сообщается, в Германии за последние 24 часа лабораторно подтвердили 679 новых случаев заражения коронавирусом. В целом это число возросло до 165 664, из них 692 человека умерли от вируса. Также с начала пандемии от болезни выздоровели около 132 700 человек, из которых 2 200 - за последние сутки.

Как сообщали Українські Новини, ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как Германия будет выходить из карантина. 

Также Италия выходит из жесткого карантина. С сегодняшнего дня открываются бары и рестораны. 

Тем временем в Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих.

Кроме того, до окончания карантина в Украине осталась неделя, а в Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых случаев COVID-19.

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