В Германии новая волна эпидемии коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек

Несмотря на ослабление карантина в Германии и открытия детских площадок и церквей, в середине апреля в стране начали фиксировать новые вспышки заболевания коронавирусом. Об этом передают данные Worldometers.

В Германии количество инфицированных коронавирусом составляет 165 664 человек.

Как сообщается, в Германии за последние 24 часа лабораторно подтвердили 679 новых случаев заражения коронавирусом. В целом это число возросло до 165 664, из них 692 человека умерли от вируса. Также с начала пандемии от болезни выздоровели около 132 700 человек, из которых 2 200 - за последние сутки.

Как сообщали Українські Новини, ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как Германия будет выходить из карантина.

Также Италия выходит из жесткого карантина. С сегодняшнего дня открываются бары и рестораны.

Тем временем в Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих.

Кроме того, до окончания карантина в Украине осталась неделя, а в Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых случаев COVID-19.