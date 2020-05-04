В Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих

В Египте, где ранее решили продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на три месяца, частично разрешили работу отелей для внутренних туристов. Об этом пишет Reuters.

Условием открытия является то, что заведения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять. Такое решение приняли через экономические убытки, вызванные пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Для восстановления работы гостиницы должны будут принять ряд противэпидемических мер для защиты своих клиентов. В каждом отеле также должна быть клиника с врачом, а туристам постоянно будут мерять температуру. В заведениях установят дезинфицирующее оборудование. Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.



Как сообщали Українські Новини, Болгария планирует начать активный туристический сезон с 1 июля.



Кроме того, планировать ли украинцам летний отпуск в Евросоюзе.



Тем временем пандемия коронавируса может продлиться два года.