Франция просит людей передвигаться на карантине на велосипедах. Для этого выделят 20 млн евро

Карантин во Франции планируют отменять с 11 мая. До этого власти намерены сделать так, чтобы жители перестали пользоваьтся автомобилями и пересели на велосипеды, чтобы таким образом обеспечить социальную дистанцию. Для этого выделят 20 млн евро. Об этом сообщает Le Monde.

По мнению властей, пользование велосипедом станет хорошей возможностью обеспечить социальную дистанцию и избежать загрязнения воздуха, когда люди начнут возвращаться на работу после карантина.

Так, из предполагаемого бюджета в 20 млн евро, власти страны выделят по 50 евро на ремонт велосипедов у зарегистрированных механиков.

Кроме того, предусмотрена и на оплата обучения езды на велосипеде и временных парковочных мест. Местные органы власти также будут стимулировать оборудовать велодорожки по всей стране.

Как сообщали Українські Новини, во Франции власти начали фиксировать новый прирост заражений коронавирусом. По данным на вторник, 28 апреля, во Франции от коронавирусной пневмонии умерли 437 человек.

Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Таджикистане.