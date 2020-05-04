Италия выходит из жесткого карантина. С сегодняшнего дня открываются бары и рестораны

Официально карантин в Италии продлили до 3 мая из-за ситуации с коронавирусом. С сегодняшнего дня в стране возобновляется работа ресторанов и баров, однако все заведения работают в режиме доставки или "еда на вынос". Об этом передает Ansa.

На данный момент Италия находится на втором этапе выхода из карантина. В связи с этим возобновлется работа строительных компаний, производств. Общественные заведения такие, как бары и рестораны начинают работать при условии соблюдения правил, а именно, осуществлять доставку на дом либо же готовить еду на вынос.

При условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте будет разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Как сообщали Українські Новини, в Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих.

Кроме того, до окончания карантина в Украине осталась неделя.