У Німеччині нова хвиля епідемії коронавируса. Кількість хворих досягла 165 тисяч чоловік

Незважаючи на ослаблення карантину в Німеччині і відкриття дитячих майданчиків і церков, в середині квітня в країні почали фіксувати нові спалахи захворювання на коронавірус. Про це передають дані Worldometers.

У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом становить 165 664 людей.

Як повідомляється, у Німеччині за останні 24 години лабораторно підтвердили 679 нових випадків зараження коронавірусом. В цілому це число зросло до 165 664, з них 692 людини померли від вірусу. Також з початку пандемії від хвороби одужали близько 132 700 осіб, з яких 2 200 - за останню добу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, як Німеччина буде виходити з карантину.

Італія виходить з жорсткого карантину. З сьогоднішнього дня відкриваються бари і ресторани.

Тим часом у Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих.

Крім того, до закінчення карантину в Україні залишився тиждень, а в Ірані щодня виявляють більше тисячі нових випадків COVID-19.