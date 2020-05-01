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  • В Германии ослабляют карантин. Откроют детские площадки, церкви и музеи
01 мая 2020, пятница, 14:51 86
Европа 2020-05-01T14:52:31+03:00
Українські Новини
В Германии ослабляют карантин. Откроют детские площадки, церкви и музеи

В Германии ослабляют карантин. Откроют детские площадки, церкви и музеи

Валерия Драгомирова
Германия, Коронавирус, ослабление карантина
Германия. Фото: infoindustria.com.ua
Германия. Фото: infoindustria.com.ua

В Германии, где четвертый день подряд фиксировали рост заболеваемости коронавирусом, решили незначительно ослабить ограничительные меры, действующие в стране с 16 марта. Об этом пишет DW.


Принято решение открыть уличные детские площадки, музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады во всех федеральных землях.

Единого срока открытия этих учреждений не названо. Власти земель будут решать об этом самостоятельно, исходя из ситуации в регионе.

Кроме того, Религиозные организации снова смогут проводить богослужения с участием ограниченного числа верующих. Разрешено и отправление религиозных ритуалов, таких как крещение, отпевание умерших, венчание, но с небольшим числом участников и обязательным соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. В Саксонии и Тюрингии церкви открылись 27 апреля, в Гессене откроются 1 мая, другие земли намерены принять решения в ближайшие дни.

Решение вопроса о школах и детсадах отложено на 6 мая.

Как сообщали Українські Новини, Германия предупредила своих граждан о возможной новой волне эпидемии и призвала ограничиться от поездок за границу до 14 июня.

Ранее в Германии из-за коронавирусной эпидемии отменили Октберфест. 



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