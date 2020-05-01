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01 мая 2020, пятница, 17:52 19
Азия 2020-05-01T17:54:07+03:00
Українські Новини
В Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых случаев COVID-19

В Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых случаев COVID-19

Кира Молчанова
Иран, коронавирус в Иране, статистика коронавируса, Коронавирус в Азии
Иран
Иран

Иран продолжает удерживать лидерство по заболеваемости коронавирусом среди стран Азии. Здесь каждый день фиксируют больше 1 тысячи новых случаев заражения каждый день на протяжении последнего месяца.

Об этом сообщает представляет портал WorldOmeter.

Так, по состоянию на 1 мая там было подтверждено 95 000 646 случаев заболевания COVID-19.

Из-за этой болезни в Иране умерли уже 6000 91 человек. Этот показатель пока 10 в мире. Сейчас там до сих пор есть 13000 237 активных случаев заболевания коронавирусом.

Специалисты говорят, что Иран может стать страной, которая дольше всех борется с коронавирусом. Пока уровень заболеваемости там не уменьшается. Примерно с 6 марта там ежедневно фиксируют по тысяче новых случаев. С тех пор было лишь несколько исключений, когда фиксировали меньше случаев - 8, 9 и 21 марта, а также 27 и 30 апреля.

Хотя пик пандемии Иран прошел еще в начале апреля, когда за сутки фиксировали по 3000 новых случаев заболевания, в последние две недели количество новых случаев почти не уменьшается.

Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно.

В ООН также заявили, что пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду.

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