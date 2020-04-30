У Німеччині вже четвертий день фіксують зростання захворювань на коронавірус

Німеччина, яка з 4 травня планує ще більше послаблювати карантин, знову фіксує зростання захворювань на коронавірусну інфекцю. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що зростання захворювань влада спостерігає вже четвертий день. За останню добу лабораторно підтверджено 1478 заражень COVID-19. У той же час повідомляється, що з загальної кількості всіх заражених близько 75% людей вилікувались від вірусу.

Всього в країні за останніми даними зареєстровано 159 119 випадків зараження на коронавірус, з них померли 6288.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина попередила своїх громадян про можливу нову хвилю епідемії і закликала обмежитися від поїздок за кордон до 14 червня.

Крім того, днями в Німеччині за добу зафіксували більше тисячі хворих на коронавірусну інфекцію. 26 квітня від хвороби померли 140 осіб.

в Німеччині через коронавірусну епідемію скасували Октберфест.

Раніше через коронавірус Німеччина ввела прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.

Німеччина стала однією з країн, де зафіксовано найвища смертність від коронавірусу.