За сутки в Германии зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса

В то время, как в некоторых странах, таких как Нидерланды и Китай удалось остановить распространение эпидемии коронавируса, в Германии наблюдается самый пик вспышки заболевания инфекцией COVID-19. За сутки в стране зафиксировано более, чем 4000 новых случаев заболеваний. Об этом передает WELT.

В частности, по данным на 25 марта зарегистрировано 32 смерти и 4118 случаев.

"До сегодня в стране было подтверждено 31 554 случаи инфицирования, но за сутки это число увеличилось на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло до сегодняшнего дня 149 человек, прирост числа жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - заявил глава федерального института Роберта Коха Лотар Вилер.

Он также отметил, что заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения и большинство инфицированных составляют пожилые люди, но молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевание и даже умереть. Поэтому он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС.

Кроме того, немецкие ученые рассказали, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом.