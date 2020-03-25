подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • За сутки в Германии зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса
25 марта 2020, среда, 16:19 206
Европа 2020-03-25T16:19:17+02:00
Українські Новини
За сутки в Германии зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в Германии зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса

Елизавета Кесельман
Коронавирус, коронавирус в Германии, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в некоторых странах, таких как Нидерланды и Китай удалось остановить распространение эпидемии коронавируса, в Германии наблюдается самый пик вспышки заболевания инфекцией COVID-19. За сутки в стране зафиксировано более, чем 4000 новых случаев заболеваний. Об этом передает WELT.

В частности, по данным на 25 марта зарегистрировано 32 смерти и 4118 случаев.

"До сегодня в стране было подтверждено 31 554 случаи инфицирования, но за сутки это число увеличилось на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло до сегодняшнего дня 149 человек, прирост числа жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - заявил глава федерального института Роберта Коха Лотар Вилер.

Он также отметил, что заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения и большинство инфицированных составляют пожилые люди, но молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевание и даже умереть. Поэтому он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС.  

Кроме того, немецкие ученые рассказали, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. 

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Германии Борьба с коронавирусом

Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Новости
Во Франции объявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках 16:58
Венгерское правительство использует Covid-19 для запугивания журналистов 16:57
Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Виталий Нестор 16:55
Правительство Шмыгаля не способно эффективно противостоять экономическому кризису и коронавирусу, – Медведчук 16:53 Мнение
Впервые в мире зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса, – СМИ 16:45
больше новостей
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
больше новостей
"Нефтегаз" повысил на апрель цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok