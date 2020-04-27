В Германии фиксируют новые вспышки COVID-19. За сутки более тысячи новых случаев заражения

Канцлер Германии Ангела Меркель на днях заявила, что страна ослабевает карантин, и с 4 мая начнет открывать учебные заведения, парикмахерские и салоны красоты. В то же время, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 155 тыс. лиц. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, в целом в стране зарегистрировано 155 193 случая заражения коронавирусом, из которых 1018 новых заражений зафиксировано за минувшие сутки. Кроме того за последние 24 часа в Германии скончались 140 человек и общее количество летальных случаев возросло до 5750.

Как отмечается, в стране более 114 тыс. человек выздоровели от коронавируса с начала пандемии.

Как сообщали Українські Новини, Германия стала одной из стран, где зафиксирована наивысшая смертность от коронавируса.

Кроме того, в Германии из-за коронавирусной эпидемии отменили Октберфест.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились более трех миллионов человек.

Тем временем, в Украине по данным на 27 апреля коронавирус подтвердили у 73 медиков.