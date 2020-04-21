подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 12:18 142
Европа 2020-04-21T12:18:10+03:00
Українські Новини
В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

Ольга Фандорина
Германия, Октоберфест, коронавирус в Германии, Октоберфест-2020
Октоберфест. Фото: instagram.cоm/mangiaviviviaggia
Октоберфест. Фото: instagram.cоm/mangiaviviviaggia

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер объяснил, что риски проведения фестиваля на фоне продолжающейся пандемии являются слишком высокими. В этом году местные власти ожидали около 6 млн посетителей Октоберфеста, треть из которых - иностранцы. Ежегодно фестиваль приносит в казну региона около 1 млрд евро.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), не состоятся или же будут сыграны позже.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА - 2020 года.

И даже знаменитый Уимблдонский теннисный турнир впервые с 1877 года отменили не из-за мировых войн.

Больше новостей о: Германия Октоберфест коронавирус в Германии Октоберфест-2020

Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Новости
Запорожская АЭС отключила второй энергоблок 12:55
В карантин гриппом и ОРВИ заболело больше 50 тысяч киевлян, но летальных случаев не было, - Кличко 12:48
Кличко отстранил подозреваемого в коррупции Поворозника, а его обязанности возложил на Валентина Мондриевского 12:37
Медики. Фото: freepik
Медработники в Киеве получили доплаты за март. Кому и сколько доплатили 12:31
Киево-Печерскую Лавру снова дезинфицируют на этой неделе 12:30
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok