В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер объяснил, что риски проведения фестиваля на фоне продолжающейся пандемии являются слишком высокими. В этом году местные власти ожидали около 6 млн посетителей Октоберфеста, треть из которых - иностранцы. Ежегодно фестиваль приносит в казну региона около 1 млрд евро.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), не состоятся или же будут сыграны позже.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА - 2020 года.

И даже знаменитый Уимблдонский теннисный турнир впервые с 1877 года отменили не из-за мировых войн.