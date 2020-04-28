Депутати пропонують дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 12 травня

Поки українські бізнесмени вимагають зняти карантинні обмеження для торгівлі з 1 травня, депутати Верховної Ради з міжфракційних об'єднань "За Вінничину" і "За ФОП" звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозицією дозволити кафе і ресторанам відкрити літні майданчики з 12 травня.

Пропозицію було опубліковано на сторінці Facebook дептутатки з "Слуги Народу" Євгенії Кравчук.

Літні майданчики пропонують відкрити на таких умовах:

не більше 1 відвідувача на 1 кв. м;

постійний контроль температури персоналу та відвідувачів;

не більше 3 людей за столом;

використання виключно одноразового посуду;

дезінфекція усіх предметів, з якими контактують відвідувачі.

Кравчук наголошує, що карантинні заходи ввели обґрунтовано, але ресторатори все одно продовжують нести збитки.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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