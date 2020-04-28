підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 квітня 2020, вівторок, 19:23 12
Бізнес 2020-04-28T20:45:02+03:00
Українські Новини
Депутати пропонують дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 12 травня

Депутати пропонують дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів з 12 травня

Кира Молчанова
Ресторан, Кафе, Євгенія Кравчук, Закінчення карантину, Карантин в Україні
Літній майданчик
Літній майданчик

Поки українські бізнесмени вимагають зняти карантинні обмеження для торгівлі з 1 травня, депутати Верховної Ради з міжфракційних об'єднань "За Вінничину" і "За ФОП" звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозицією дозволити кафе і ресторанам відкрити літні майданчики з 12 травня.

Пропозицію було опубліковано на сторінці Facebook дептутатки з "Слуги Народу" Євгенії Кравчук.

Літні майданчики пропонують відкрити на таких умовах:

  • не більше 1 відвідувача на 1 кв. м;
  • постійний контроль температури персоналу та відвідувачів;
  • не більше 3 людей за столом;
  • використання виключно одноразового посуду;
  • дезінфекція усіх предметів, з якими контактують відвідувачі.

Кравчук наголошує, що карантинні заходи ввели обґрунтовано, але ресторатори все одно продовжують нести збитки.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

Раніше ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просили Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки

Через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці.

Київ не планує відшкодовувати збитки установам від заборони на проведення масових заходів.

Більше новин про: Ресторан Кафе Євгенія Кравчук Закінчення карантину Карантин в Україні

Комітет Ткаченка похвалився, що працює над законоп...
Гончарук та Єрмак зустрілися в індійському рестора...
Українці залишають на чай менше американців: які с...
Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як...
Під час карантину середня зарплата в Україні зросла
У травні проіндексовані пенсії виплатять 8,4 млн осіб: кому підвищать виплати
Новини
У Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки 20:44
Поліцейські прийшли в
В ресторан Тищенко викликали поліцейських, але ті не виявили там відвідувачів 20:03
В'ятрович на допиті в ДБР "забув", скільки він витратив з держбюджету на профітролі на банкеті на честь Голодомору 19:55
Українці повернуться додому. МАУ планує виконає 10 міжнародних спецрейсів 19:40
Під час карантину середня зарплата в Україні зросла 19:25
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
Авто Міноборони згоріло. Фото: Держнс
Піді Львовом дотла згорів автомобіль Міноборони. Один військовий загинув, ще один поранений 21:53
більше новин
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні 11:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok