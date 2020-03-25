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  • ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просят Зеленского не ужесточать карантинные меры без поддержки экономики
25 марта 2020, среда, 11:00 147
Экономика 2020-03-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просят Зеленского не ужесточать карантинные меры без поддержки экономики

ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просят Зеленского не ужесточать карантинные меры без поддержки экономики

Григорий Яковенко
Карантин, Коронавирус, ЕБА, Владимир Зеленский
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступает против ужесточения карантинных мер без государственной программы поддержки экономики в период карантина.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.

Ассоциация отмечает, что Президент и Кабинет министров решили создать перечень предприятий, которые должны будут прекратить свою деятельность в период карантина.

Однако в случае принятия подобных мер при остановке предприятий большая часть работников потеряет работу, а бюджет – большую часть доходов, что может привести к критическому финансовому положению страны.

"Украина не имеет достаточно финансовых резервов и потому, если введут дополнительный комплекс карантинных ограничений и будет остановлена большая часть предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелым социальным последствиям, которые сложно предусмотреть. Передовые эксперты говорят, что в случае продления карантина на несколько месяцев ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 гривен/доллар", - заявляет ЕБА.

Также отмечается, что возможно предотвратить заражение коронавирусом сотрудников путем введения удаленного режима работы, обеспечения средствами индивидуальной защиты, разъяснениями об опасности пандемии.

"Учитывая изложенное выше, бизнес-сообщество обращается к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде с требованием немедленно подключить бизнес-сообщество к разработке пошаговых действий для сокращения негативных последствий пандемии для экономики, принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнес-сообществом", - сказано в сообщении.

В свою очередь Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины и ряд других бизнес-ассоциаций поддержали позицию ЕБА по этому вопросу.

При этом бизнес-сообщество считает, что в текущих условиях необходимо не допустить значительной потери рабочих мест; государству как можно скорее выполнить обязательства перед МВФ и для получения финансирования принять необходимые законы, в частности закон о невозможности возвращения банков экс-владельцам; государство должно обеспечить необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мероприятий; остановить начисление каких-либо финансовых санкций всем субъектам хозяйствования, которые имеют кредиты в банковских и финансовых учреждениях.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Также Киев не планирует возмещать убытки учреждениям от запрета на проведение массовых мероприятий с 12 по 31 марта.

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