Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами

Украинские предприниматели потребовали от власти с 1 мая 2020 года снять ограничения и запустить весь бизнес страны, отправленный на длительный карантин из-за угрозы короновируса, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. Также бизнесмены хотят, чтобы в стране сняли налоги с бизнеса, которому было запрещено вести деятельность на период карантина.

Об этом заявил глава Всеукраинской организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич на своей странице в Facebook.

"Хватит врать и заниматься вымогательством, достаточно прикрываясь борьбой с вирусами, служить олигархам и наживаться на страданиях украинцев", - говорится в сообщении.

Предприниматели упрекнули власть (без указания конкретных имен, партий или ветви власти) в том, что она говорит о страшной пандемии, но подвергает опасности граждан, создавая толпы в больших сетях.

"Ты толкаешь людей в пропасть бедности и голод! Ты помогаешь олигархам и транснациональным компаниям получать сверхприбыли, в то время, как миллион ФЛП (физическое лицо-предприниматель - Ред.) потеряли возможность содержать себя и свои семьи", - пишет Доротич.

Предприниматели также заявили, что во время карантина нарушается право, гарантированное 42 статьей Конституции Украины и власть не обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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