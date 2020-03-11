У Кличко заявили, что Киев не намерен покрывать убытки учреждений от ограничения массовых мероприятий

Киев не намерен покрывать убытки учреждений от ограничений проведения массовых мероприятий для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 по 31 марта.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко.

"В утвержденном документе (о превентивных мерах по предотвращению распространения коронавируса) нет речи о компенсациях и выплатах", — сказал собеседник.

При этом, по его словам, массовым считается мероприятие при количестве участников более 60, что влечет за собой ограничения в собраниях такого количества людей.

В пресс-службе отметили, что в скором времени будет опубликован утвержденный документ по принятым властью ограничениям.

Как сообщали Українські Новини, Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем, соцсети отреагировали мемами и карикатурами на всеукраинский карантин.