"Нова Пошта" розповіла про свій графік роботи на травневі свята

У травні українців чекає кілька затяжних вікендів на свята, але в цей час життя на карантині не завмирає, і "Нова пошта" розповіла, що збирається дотримується графіка, а в святкові дні працювати за розкладом суботи.

Так, в службі підтримки поштового сервісу повідомили Українським Новинам, що 1 і 9 травня "Нова Пошта" буде працювати за графіком суботи.

У травні українців все чекає 12 вихідних днів і 19 робочих. В перший день місяця в Україні буде вихідний на честь Дня праці, який традиційно відзначають 1 травня. Також ще один додатковий вихідний буде пов'язаний з відзначенням Дня пам'яті і примирення 9 травня.

Як повідомляли Українські Новини, компанія експрес-доставки "Нова пошта" ввела послугу безконтактної доставки.

Оператор поштового зв'язку "Нова пошта" затвердив план, по якому доведеться діяти, якщо у одного із співробітників виявлять підозра на COVID-19.

Крім того, компанія експрес-доставки запустила чартерні вантажні рейси для доставки посилок з Китаю.

Щоб українці як можна менше контактували з іншими людьми, "Нова Пошта" під час карантину встановила понад 200 почтоматов у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.