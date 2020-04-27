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27 квітня 2020, понеділок, 18:44 8
Суспільство 2020-04-27T20:30:02+03:00
Українські Новини
"Нова Пошта" розповіла про свій графік роботи на травневі свята

"Нова Пошта" розповіла про свій графік роботи на травневі свята

Кира Молчанова
Нова пошта, травневі свята, Графік роботи, графік роботи Нової пошти
Нова пошта Фото: novaposhta
Нова пошта Фото: novaposhta

У травні українців чекає кілька затяжних вікендів на свята, але в цей час життя на карантині не завмирає, і "Нова пошта" розповіла, що збирається дотримується графіка, а в святкові дні працювати за розкладом суботи.

Так, в службі підтримки поштового сервісу повідомили Українським Новинам, що 1 і 9 травня "Нова Пошта" буде працювати за графіком суботи.

У травні українців все чекає 12 вихідних днів і 19 робочих. В перший день місяця в Україні буде вихідний на честь Дня праці, який традиційно відзначають 1 травня. Також ще один додатковий вихідний буде пов'язаний з відзначенням Дня пам'яті і примирення 9 травня.

Як повідомляли Українські Новини, компанія експрес-доставки "Нова пошта" ввела послугу безконтактної доставки.

Оператор поштового зв'язку "Нова пошта" затвердив план, по якому доведеться діяти, якщо у одного із співробітників виявлять підозра на COVID-19.

Крім того, компанія експрес-доставки запустила чартерні вантажні рейси для доставки посилок з Китаю.

Щоб українці як можна менше контактували з іншими людьми, "Нова Пошта" під час карантину встановила понад 200 почтоматов у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні.

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