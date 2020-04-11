"Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19

Оператор почтовой связи "Новая почта" утвердил план, по которому придется действовать, если у одного из сотрудников обнаружат подозрение на COVID-19, которым в Украине болеют более 2 тысяч человек. Об этом в Facebook рассказала пресс-служба компании.

"Руководством "Новой почты" разработан и утвержден протокол реагирования на вероятные случаи выявления инфекции у нашего персонала. Данная техника безопасности доведена до каждого структурного подразделения нашей компании и начинает действовать с завтрашнего дня", — говорится в сообщении.

Если у сотрудника компании заподозрят коронавирус, почтовое отделение, в котором он работает, немедленно закрывается на дезинфекцию сроком на три дня. Сам сотрудник отправляется на сдачу ПЦР-теста. Незамедлительно составляется карта его контактов первого и второго уровней. Одновременно, на тестирование и двухнедельную самоизоляцию с сохранением 50% оклада отправляется весь персонал отделения. В случае отрицательных результатов ПЦР-тестирования – люди возвращаются к работе.

Клиентам сообщат в смс, что отделение закрыто. Посылки отправят на дезинфекцию, а через сутки перенаправят в ближайшее отделение, о чем тоже сообщат получателям. Также продезинфицируют все наличные деньги. По истечению трех дней дезинфекции отделение возобновляет работу с новым временным штатом сотрудников.

Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.