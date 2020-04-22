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22 апреля 2020, среда, 05:45 188
Экономика 2020-04-22T05:45:02+03:00
Українські Новини
Посылки из Китая "Новая почта" будет доставлять грузовыми чартерами

Посылки из Китая "Новая почта" будет доставлять грузовыми чартерами

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, Новая почта, карантин в Украине, товары из Китая, доставка товаров
Новая почта Фото: novaposhta
Новая почта Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта", которая начала доставку товаров из "Ашана", также запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая.

Об этом говорится в информации компании, передают Українськi Новини.

"Новая почта" запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая. Теперь мы сможем еще быстрее доставлять посылки из этой страны, ведь спрос на них значительно вырос среди наших клиентов во время карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.

 

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