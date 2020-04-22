Посылки из Китая "Новая почта" будет доставлять грузовыми чартерами

Об этом говорится в информации компании, передают Українськi Новини.

"Новая почта" запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая. Теперь мы сможем еще быстрее доставлять посылки из этой страны, ведь спрос на них значительно вырос среди наших клиентов во время карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.