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07 апреля 2020, вторник, 08:39 1671
Бизнес 2020-04-07T08:39:01+03:00
Українські Новини
"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до

"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

Петр Стуженко
Почта, Пандемия, Коронавирус, Новая почта, Почтомат
Новая почта Фото: novaposhta
Новая почта Фото: novaposhta

Группа компаний "Нова Пошта" во время карантина установила более 200 почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Ужгороде и Херсоне, отмечается в сообщении "Новой Пошты", информирует портал interfax.com.ua.

В планах компании - увеличить количество почтоматов до 400 до конца апреля,.

"Для удобства клиентов, большинство фирменных почтоматов мы устанавливаем внутри продуктовых магазинов", - отмечают в компании.

До конца апреля "Нова пошта" планирует расширить сеть до 400 почтоматов и установить их в Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Сумах, Виннице, Хмельницком, Мариуполе и других городах.

В почтоматы разрешена доставка полностью предоплаченных документов и посылок до 30 кг фактического веса и размером не более 42х24х58 см и с объявленной стоимостью не более, чем 6 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки, а со 2 апреля начала доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1".

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