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27 квітня 2020, понеділок, 10:00 10
Економіка 2020-04-27T10:11:07+03:00
Українські Новини
НБУ минулого тижня вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку

НБУ минулого тижня вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку

Анна Рудык
НБУ, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, валюта на міжбанку
Курс долара
Курс долара

Національний банк у період з 21 по 24 квітня скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 2,4 рази до 28,6 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 13-17 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 28,6 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 1 515,3 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 953,8 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, економісти також пронгнозировали, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

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