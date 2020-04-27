НБУ минулого тижня вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку

Національний банк у період з 21 по 24 квітня скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 2,4 рази до 28,6 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 13-17 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 28,6 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 1 515,3 млн доларів, а продали – 1 789 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 953,8 млн доларів, а продано – 2 793,1 млн. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, економісти також пронгнозировали, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.