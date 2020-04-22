Гривна взлетела. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,11 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,01-27,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,99-27,01 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,77% с 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тем временем аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH/USD.