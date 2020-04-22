Гривна взлетела. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 27,01 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,11 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,01-27,04 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,99-27,01 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,77% с 23,74 UAH\/USD до 27,01 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH\/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH\/аUSD. Тем временем аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке. Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 27,10 UAH\/USD.