НБУ ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020

Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", - говорится в нем.

Отмечается, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным.

Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения.

Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.

"По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года", - добавил НБУ.

Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.

Как сообщали Українські Новини, НБУ отмечает, что инфляция в 2020 будет находиться в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Также Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.