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26 апреля 2020, воскресенье, 06:15 530
Финансы 2020-04-26T06:15:02+03:00
Українські Новини
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине

Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, экономический прогноз, курс доллара, прогноз курса валют
Курс гривны
Курс гривны

В Украине после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% курс доллара будет торговаться около отметки в 27 гривен за доллара, а за неделю официальный курс гривны понизился на 7 копеек.

Несмотря на то, что низкая учетная ставка приводит к падению ставок облигаций внутреннего гозсайма, такую политику НБУ участники валютного рынка приветствуют, пишет OBOZREVATEL.

"Курс гривни в пятницу, 24 апреля, торгуется на уровне 27,05 грн за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10 до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале", – напоминает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Примерно такие же оценки озвучивает и коллега Шевчишина – руководитель отдела аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что курс в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 27,1 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 апреля, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Тем временем, гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

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