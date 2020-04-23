Курс доллара на межбанке подскочил

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в среду на 9 коп. в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,98-27,02 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,02-27,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,09-27,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,23% с 23,74 UAH/USD до 27,12 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, пока доллар и евро стремительно падают, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 апреля, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Кроме того, пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.