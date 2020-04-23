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23 апреля 2020, четверг, 20:17 82
Финансы 2020-04-23T20:21:14+03:00
Українські Новини
Курс доллара на межбанке подскочил

Курс доллара на межбанке подскочил

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Курс валют
Курс валют

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в среду на 9 коп. в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,98-27,02 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,02-27,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,09-27,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,23% с 23,74 UAH/USD до 27,12 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, пока доллар и евро стремительно падают, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 апреля, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Кроме того, пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

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