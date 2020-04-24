Гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%. Курс валют на 24 апреля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в четверг на 11 коп. в пятницу сохранился на 27,12 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,08-27,11 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,14-27,17 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,07-27,12 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,23% с 23,74 UAH\/USD до 27,12 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 50 млн долларов до 20 млн долларов в день. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 апреля, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH\/USD. В пятницу курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH\/USD.