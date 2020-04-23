НБУ снизил учетную банковскую ставку с 10% до 8% и прогнозирует ее дальнейшее снижение

Пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина.

В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%.

Рост цен сдерживали, прежде всего, три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания.

Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, инфляция в апреле также будет оставаться низкой.

Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли.

Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались.

Кроме того, Национальный банк ожидает дальнейшее снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусома и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран.

Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантина и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается на данный момент.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.

С 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%, хотя впоследствии допустил ее дальнейший пересмотр.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре 2018 - до 18%, в апреле 2019 снизил до 17,5%, в июле 2019 - до 17%, в сентябре 2019 - до 16,5%, в октябре 2019 - до 15,5%, в декабре 2019 до 13,5%, в январе 2020 - до 11%.