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25 квітня 2020, субота, 22:48 12
Суспільство 2020-04-25T22:54:23+03:00
Українські Новини
Вихід України з карантину: коли почнеться п'ятий етап і що дозволять українцям

Вихід України з карантину: коли почнеться п'ятий етап і що дозволять українцям

Надежда Комендантова
Карантин, Карантин в Україні, Вихід з карантину
Карантин.
Карантин.

Після того, як Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину, який продовжили до 11 травня, згідно з яким на першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, на другому - відкриють побутове обслуговування населення, відновлять заняття в школах для учнів випускних класів, дозволять працювати закладам громадського харчування на винос, відкриють кінотеатри під відкритим небом, спортзали, готелі, відновлять спортивні змагання. Українські Новини розкажуть, що передбачено останнім п'ятим етапом і за яких умов він почнеться.

Так, згідно з планом, для введення 5 етапу припустимі лише поодинокі випадки захворювання на коронавірус, пов'язані з імпортом захворювання.

Всі обмеження, крім встановлених місцевою владою, знімуть, якщо припиниться внутрішнє поширення коронавірусної інфекції, і будуть зафіксовані поодинокі завезені випадки.

Як повідомляли Українські Новини, перший етап виходу з карантину буде введений коли протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх захворілих буде незмінним або утримуватися в межах 5%.

Другий - якщо на протязі 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих буде щодня знижуватися.

Обмежувальні заходи в Україні були введені з 12 березня, а раніше карантин в Україні був введений до 24 квітня. А продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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