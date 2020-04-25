План Шмыгаля по выходу из карантина: когда начнется второй этап и что разрешат украинцам

После того, как Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая, согласно которому спортзалы откроют дважды, а на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов. Українські Новини расскажут, что предусмотрено вторым этапом и когда он начнется.

Так, второй этап будет вводиться, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно снижаться.

Тогда откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

бытовое обслуживание населения;

обучение в выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;

функционирование заведений общественного питания (обслуживание на вынос);

работа кинотеатров под открытым небом, спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);

поселение в отели;

спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено вторым этапом.

Как сообщали Українські Новини, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%.

Ограничительные меры в Украине были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля. А продление карантина инициировало Министерство здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.