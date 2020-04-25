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25 апреля 2020, суббота, 13:52 1738 Инфографика
Общество 2020-04-25T13:52:35+03:00
Українські Новини
План Шмыгаля по выходу из карантина: когда начнется второй этап и что разрешат украинцам

План Шмыгаля по выходу из карантина: когда начнется второй этап и что разрешат украинцам

Надежда Комендантова
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Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

После того, как Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая, согласно которому спортзалы откроют дважды, а на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, но не детские площадки, также открыть часть салонов красоты, возобновить тренировки в командных видах спорта, возобновить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешить работу нотариусов, адвокатов и аудиторов. Українські Новини расскажут, что предусмотрено вторым этапом и когда он начнется.

Так, второй этап будет вводиться, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно снижаться.

Тогда откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

  • бытовое обслуживание населения;
  • обучение в выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
  • функционирование заведений общественного питания (обслуживание на вынос);
  • работа кинотеатров под открытым небом, спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);
  • поселение в отели;
  • спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено вторым этапом. Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено вторым этапом.

Как сообщали Українські Новини, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%. 

Ограничительные меры в Украине были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля. А продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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