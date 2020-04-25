Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат

Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина, который продлили до 11 мая, спортзалы откроют дважды. Українські Новини расскажут, что предусмотрено первым этапом и когда он начнется.

Согласно представленному Кабинетом Министров 5-этапному плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%.

В частности, на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, за исключением детских площадок. Также заработает часть салонов красоты, возобновятся тренировки в командных видах спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешат работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено первым этапом.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля. А продление карантина инициировало Министерство здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.