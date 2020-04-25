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25 апреля 2020, суббота, 12:50 143 Инфографика
Общество 2020-04-25T12:50:34+03:00
Українські Новини
Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат

Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, Выход из карантина, план Шмыгаля, пять этапов по выходу из карантина
Карантин.
Карантин.

Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина, который продлили до 11 мая, спортзалы откроют дважды. Українські Новини расскажут, что предусмотрено первым этапом и когда он начнется. 

Согласно представленному Кабинетом Министров 5-этапному плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%.

В частности, на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, за исключением детских площадок. Также заработает часть салонов красоты, возобновятся тренировки в командных видах спорта,  оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и велопрокат, а также разрешат работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено первым этапом.Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Что предусмотрено первым этапом.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля. А продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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