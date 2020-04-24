На 10 млрд більше, ніж у березні: на виплату пенсій у квітні направили рекордну суму

Після того, як на пенсії у квітні ПФ вже виділив більше 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував, Пенсійний фонд 24 квітня 2020 року, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій за місяць.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

За даними прес-служби, з початку місяця профінансовано пенсій на суму 46,7 млрд грн, що на 10,66 млрд грн більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

Раніше Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 000 гривень. В тому числі, 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня. Ще 3,5 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії через пошту, листоноші повинні доставити одноразову допомогу на будинок протягом 5 календарних днів.

Як повідомляли Українські Новини, по тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозувала виплату по 1 тис. гривень допомоги пенсіонерам через 5 днів після вступу в силу прийнятих Верховною Радою 13 квітня змін у державний бюджет на 2020 рік. А на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

Раніше заступник глави офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.