На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд

Для индексации пенсий и выплаты по 1000 гривен необходимо 20 млрд

Для индексации пенсий и выплаты по 1000 гривен необходимо 20 млрд

Тогда как ПФ заявил о необходимости изменений в госбюджет для выплаты пенсионерам по 1 тыс. гривен, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из госбюджета на 19,681 млрд гривен до 192,3 млрд гривен

Об этом говориться предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українські Новини.

В январе текущего года Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Данным документом предлагается увеличить расходы на ПФ со 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

2 марта бывший в то время премьер-министром Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.