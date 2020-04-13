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  • "Коронавирусную" тысячу к пенсии начнут выплачивать через 5 дней после вступления в силу бюджета, - Лазебная
13 апреля 2020, понедельник, 19:42 592
Политика 2020-04-13T19:47:39+03:00
Українські Новини
"Коронавирусную" тысячу к пенсии начнут выплачивать через 5 дней после вступления в силу бюджета, - Лазебная

"Коронавирусную" тысячу к пенсии начнут выплачивать через 5 дней после вступления в силу бюджета, - Лазебная

Ярина Вацяк
Пенсионеры, Пенсия, Минсоцполитики, Марина Лазебная, коронавирусная тысяча, тысяча гривен
Пенсия
Пенсия

Министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует выплату по 1 тыс. гривен помощи пенсионерам через 5 дней после вступления в силу принятых Верховной Радой в понедельник изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", - сказала Лазебная.

Она отметила, что принятие Радой изменений в госбюджет-2020 дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единоразовой помощи в размере 1 тыс. гривен более чем 10,6 млн человек.

В соответствии с определенным Кабмином порядком, единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. гривен, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Лазебная также отметила, что пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен будет зачислено автоматически, а тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

Как сообщали Українські Новини, ПФ направил в апреле на выплату пенсий еще 3 млрд гривен.

В понедельник Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Закон вступит в силу, после подписания Президентом, со следующего дня, за днем его опубликования.

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