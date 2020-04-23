На пенсии в апреле ПФ уже выделил белее 44 миллиардов, но на 100% еще не профинансировал

В четверг, 23 апреля, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий и уже направил на выплаты пенсионерам 44,3 миллиарда гривен, а также пенсионерам начали выплачивать тысячу гривен помощи в связи с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 11,4 миллиарда гривен. В том числе на выплату единовременного пособия и оплату услуг доставки АО "Укрпочта"- 10,0 миллиардов гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 44,3 миллиарда гривен, а это 94,3% от потребности месяца.

Финансирование пенсий. Инфографика: ПФУ

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - напомнили в ПФУ.

Пенсионный фонд также напомнил, что пенсию каждый пенсионер получит в определенную дату выплаты в установленном порядке. Выплаты будут зачислены на банковский счет, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, по тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала выплату по 1 тыс. гривен помощи пенсионерам через 5 дней после вступления в силу принятых Верховной Радой 13 апреля изменений в государственный бюджет на 2020 год.