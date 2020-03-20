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20 марта 2020, пятница, 21:56 1469
Финансы 2020-03-20T22:00:16+02:00
Українські Новини
Замглавы офиса Президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий

Замглавы офиса Президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий

Сергей Жолобецкий
Пенсии, Пенсионный фонд, Пенсия, Ковалив, индексация пенсий, Офис президента
Чтоб проиндексировать пенсии правительство возьмет в долг
Чтоб проиндексировать пенсии правительство возьмет в долг

В то время, как в Минсоцполитики обещают вовремя выплачивать пенсии, заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.

"Есть несколько источников (средств для индексации пенсий). В первую очередь мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там где можно будет. Это будет и источник госкомпаний, это и прибыль максимально всех госбанков, это и сокращение больших зарплат, сокращение всего количества того бюджета, который можно сократить", - сказала Ковалив.

При этом она отметила, что также допускается увеличение дефицита госбюджета.

"Мы будем увеличивать дефицит бюджета, мы можем себе это позволить. На сегодня у нас дефицит был запланирован в 2%. Но этот бюджет строился на экономическом росте 3,5%", - добавила Ковалив.

Также она уточнила, что индексация пенсий будет частично проводиться также за счет заимствований.

Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

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