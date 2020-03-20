Замглавы офиса Президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий

В то время, как в Минсоцполитики обещают вовремя выплачивать пенсии, заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.

"Есть несколько источников (средств для индексации пенсий). В первую очередь мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там где можно будет. Это будет и источник госкомпаний, это и прибыль максимально всех госбанков, это и сокращение больших зарплат, сокращение всего количества того бюджета, который можно сократить", - сказала Ковалив.

При этом она отметила, что также допускается увеличение дефицита госбюджета.

"Мы будем увеличивать дефицит бюджета, мы можем себе это позволить. На сегодня у нас дефицит был запланирован в 2%. Но этот бюджет строился на экономическом росте 3,5%", - добавила Ковалив.

Также она уточнила, что индексация пенсий будет частично проводиться также за счет заимствований.

Как сообщали Українські Новини, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.