По тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тыс. гривен и гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии. В то же время Пенсионный фонд заяивл, что направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на эти цели правительством направлено 10,6 млрд гривен.

Кроме пенсионеров, помощь 1 тыс. гривен получат получатели соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лица, не имеющие права на пенсию - получатели временной соцпомощи неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.

Около 7 млн граждан, получающих пенсии и соцпомощь на счета в банках, получат помощь не позднее 24 апреля.

Гражданам, получающим соответствующие выплаты через почту, почтальоны доставят денежную помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала выплату по 1 тыс. гривен помощи пенсионерам через 5 дней после вступления в силу принятых Верховной Радой 13 апреля изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Тем временем, ПФУ уже направил на финансирование пенсий 31,5 млрд гривен.