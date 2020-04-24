Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 квітня, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 квітня, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,3538 1 долар США 27,0137 1 швейцарський франк 27,7206 10 ієн 2,5151 10 російських рублів 3,6148 1 євро 29,1383

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

В четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Крім того, поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.