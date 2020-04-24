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24 квітня 2020, пʼятниця, 05:50 9
Фінанси 2020-04-24T08:00:02+03:00
Українські Новини
Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню

Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 квітня, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 квітня, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,3538
1 долар США 27,0137
1 швейцарський франк 27,7206
10 ієн 2,5151
10 російських рублів 3,6148
1 євро 29,1383

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

В четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Крім того, поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

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