Доллар снова обвалился. Курс валют на 23 апреля

В то время, как гривна укрепилась, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 апреля на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,04 коп. до 28,9138 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,30 коп. до 29,5997 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9493 27,3590 28,9138 29,5997 3,06 3,65 Максимальный 27,1200 27,7000 29,2000 30,0000 3,50 3,90 Минимальный 26,8000 27,2000 27,6000 29,3900 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.