Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,4680 1 доллар США 27,0536 1 швейцарский франк 27,9436 10 иен 2,5121 10 российских рублей 3,5375 1 евро 29,4181

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тем временем аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.