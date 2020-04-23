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23 апреля 2020, четверг, 05:30 2072
Экономика 2020-04-23T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 апреля, на 0,41 коп. до 27,0815 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,4680
1 доллар США 27,0536
1 швейцарский франк 27,9436
10 иен 2,5121
10 российских рублей 3,5375
1 евро 29,4181

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 апреля на 2,04 коп. до 27,4336 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,67 коп. до 27,0103 UAH/аUSD.

Тем временем аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

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