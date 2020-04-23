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23 квітня 2020, четвер, 16:59 10
Азія 2020-04-23T18:00:01+03:00
Українські Новини
У Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус

У Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Китай, який став першоджерелом коронавірусної пневмонії, практично вийшов з карантину, перемігши інфекцію. Раніше в країні дозволили внутрішні авіаперевезення. Днями влада заявила, що більше, ніж 93%, які заразилися - одужали. Про це йдеться в даних державного комітету з питань охорони здоров'я КНР, передає РБК.

Наголошується, що в Китаї одужали 93,2%, що заразилися коронавірусом, менше 1 тис. чоловік залишаються на лікуванні в лікарнях.

На сьогодні в Китаї 82 798 випадків зараження, з них одужали 77 207 осіб, померли 4 632 хворих. Зокрема, за минулу добу в країні зафіксували 10 випадків зараження коронавірусом, з них шість - ввізні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 лютого Ухань відкрив кордони.

Раніше Уханьский інститут вірусології заявив, що Китай не володіє достатніми знаннями для створення коронавірусу.

в Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавіруса без схвалення влади.

Крім того, Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

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