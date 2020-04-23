У Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус

Китай, який став першоджерелом коронавірусної пневмонії, практично вийшов з карантину, перемігши інфекцію. Раніше в країні дозволили внутрішні авіаперевезення. Днями влада заявила, що більше, ніж 93%, які заразилися - одужали. Про це йдеться в даних державного комітету з питань охорони здоров'я КНР, передає РБК.

Наголошується, що в Китаї одужали 93,2%, що заразилися коронавірусом, менше 1 тис. чоловік залишаються на лікуванні в лікарнях.

На сьогодні в Китаї 82 798 випадків зараження, з них одужали 77 207 осіб, померли 4 632 хворих. Зокрема, за минулу добу в країні зафіксували 10 випадків зараження коронавірусом, з них шість - ввізні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 лютого Ухань відкрив кордони.

Раніше Уханьский інститут вірусології заявив, що Китай не володіє достатніми знаннями для створення коронавірусу.

в Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавіруса без схвалення влади.

Крім того, Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.