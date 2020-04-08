В Ухане с сегодняшнего дня открывают границы: кто может выезжать за пределы города

Ухань, где началась эпидемия коронавируса, с 8 апреля, открывает свои границы впервые с 23 января. Об этом сообщает ВВС.

Как передает ведомство, выехать за пределы города смогут те, у кого есть "зеленый" код в приложении для мониторинга здоровья.

Кроме того, с 8 апреля возобновляется работа общественного транспорта. Чтобы попасть в общественный транспорт, необходимо предъявить QR-код для подтверждения состояния здоровья.

Также сообщается, что на 8 апреля запланировано 200 авиарейсов, а также из города вывезут около 10 тысяч человек.

Ранее в Ухане возобновили свою работу метро, железнодорожный транспорт, а также разрешили движение частного автомобильного транспорта.

Людям-фармацевтам, а также тем, кто изготавливает другие товары для повседневной жизни, позволят вернуться к работе. Также смогут возобновить работы в областях, влияющих на национальные и международные цепи поставок.

В то же время школы останутся закрыты и будут действовать некоторые транспортные ограничения.

Как сообщали Українські Новини, по данным на утро 8 апреля в Китае - 81 802 инфицированных. Новые случаи заражения там фиксируют среди людей, которые вернулись из-за рубежа. Всего в Китае 77 279 больных выздоровели и 3333 умерли.

Также с января месяца в Китае за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.